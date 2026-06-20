Butlanın kararına tüzükle rest! Kayseri İl yönetimi olağanüstü kongre sürecini başlattı

Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP butlan yönetimi tarafından Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe yönetimlerinin görevden alındığı bildirildi. Ancak Kayseri İl Başkanlığı, söz konusu kararların tüzüğe aykırı olduğunu belirterek tanımadığını açıkladı.

Kararın ardından Kayseri İl Başkanlığı harekete geçerken, söz konusu işlemlerin parti tüzüğüne aykırı olduğu yönünde kapsamlı bir değerlendirme yazısı hazırlandı.

İL BAŞKANLIĞI: MYK PARTİ ORGANI VASFINI YİTİRDİ

Kayseri İl Başkanı Av. Ufuk Ozan Gözbaşı imzasıyla butlan yönetimine gönderilen yazıda, Parti Meclisi'nin düşmesi nedeniyle MYK'nın parti organı niteliğini kaybettiği ifade edildi.

Bu nedenle butlan yönetimi tarafından alınan görevden alma ve atama kararlarının hukuki ve örgütsel açıdan geçerlilik taşımadığı belirtilirken, kararların "yok hükmünde" olduğunun altı çizildi.

Yazıda ayrıca mevcut il yönetiminin ve örgütün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduğu vurgulandı.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALINDI

Kayseri İl Başkanlığı, parti tüzüğüne göre geçici kurul ve çağrı heyeti atama yetkisinin il yönetim kuruluna ait olduğunu belirtti.

Bu kapsamda görevden alınan ilçelerde sürecin il yönetimi tarafından yürütüleceği kaydedilirken, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinin derhal olağanüstü kongreye götürülmesi amacıyla çağrı heyetlerinin atandığı açıklandı.

"İLÇE BAŞKANI" UNVANI KULLANAN İSİMLER HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ

Kayseri İl Başkanlığı'nın butlan yönetimine gönderdiği yazıda, butlan tarafından görevlendirilen Ergün Canbulat, Hasan Çetin ve Neşe Nasırlıoğlu Aslan ihraç kararlarının alındığı kaydedildi.

Yazıda, söz konusu isimlerin resmi tebligat süreçleri tamamlanmadan 17-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yerel basın kuruluşlarında "İlçe Başkanı" unvanını kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

İlgili kişilerin örgütsel hiyerarşiyi ihlal ettiklerinin değerlendirildiği kaydedilen yazıda, CHP Tüzüğü'nün 63. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "kesin çıkarma" cezası istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmelerine oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

ÜYELİK HAKLARINDAN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Aynı yazıda, disiplin süreci sonuçlanıncaya kadar ilgili isimler hakkında "görevden ve üyelik haklarından uzaklaştırma" tedbirinin uygulanmasına karar verildiği de bildirildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Kayseri İl Başkanı Av. Ufuk Ozan Gözbaşı ve CHP'liler yaptıkları basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Kayseri Kamuoyu ve Büyük Cumhuriyet Halk Partisi Ailesi, Bugün karşınıza sadece, Kayseri örgütümüzün helal oylarıyla seçilmiş bir İl Başkanlığı olarak değil, hukuka inanan, inanmak isteyen insanlar olarak çıkıyoruz.

"TÜZÜĞÜMÜZ CHP'NİN ANAYASASIDIR"

Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki, tüzüğümüz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasasıdır! Pusulamız şahsi hırslar değil, hukuktur, tüzüktür ve örgütümüzün tertemiz vicdanıdır. Ülkemiz yangın yeriyken, milletimiz derin bir ekonomik krizin altında ezilirken, Ankara koridorlarında böylesine anlamsız ve hukuksuz bir iç çekişme yaratmak hiçbir vicdana sığmamaktadır.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN DİMDİK YANINDAYIZ"

Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve partimizin demokratik iradesine karşı sergilenen bu kuşatmayı asla kabul etmiyoruz. Kayseri örgütü olarak, sarsılmaz bir inançla Sayın Özgür Özel’in ve onun liderliğindeki iktidar yürüyüşünün dimdik yanındayız! Kıymetli Yol Arkadaşlarım, Bizler son bir ayda Kayseri’nin sokaklarında Pazar yeri, esnaf ve işyerlerini kapı kapı gezerek ter dökerken, 19 Mayıs’ta meydanlarda gururla yürürken, partimize sadece iki haftada 41 yeni yol arkadaşı kazandırırken; birileri kapalı kapılar ardında koltuk hesapları yapmıştır! Meşruiyetini yitirmiş Merkez Yönetim Kurulu, tüzüğü ayaklar altına alarak, o koltuklara paraşütle inme derdine düşenleri partimize dayatmaktadır.

"PM DÜŞTÜĞÜ İÇİN MYK'NIN VASFI KALMAMIŞTIR"

Emeği yok sayan bu masa başı siyasetini şiddetle reddediyoruz! Herkes şunu iyi bilmelidir: Tüzüğümüzün 26. maddesini alenen çiğneyen, Kayseri İl Yönetim Kurulumuzun yetkisini açıkça gasp eden bu atama kararları, mutlak butlanla sakattır ve yok hükmündedir! Kaldı ki, Parti Meclisimiz düştüğü için MYK’nın "parti organı" vasfı kalmamıştır.

"BATIL KARARLARI ASLA TANIMIYORUZ"

Biz de bu batıl kararları ASLA TANIMIYORUZ! Biz hukuku işlettik, demokrasiye sahip çıktık ve ilçelerimizi derhal Olağanüstü Kongreye götürecek kendi Çağrı Heyetlerimizi atadık. Buradan açıkça sesleniyoruz: Ankara koridorlarında kulis yaparak meşruiyet devşirmeye çalışan o "butlancılar" arasında yüreği yeten varsa, buyursun gelsin! Kapalı kapılar ardında memurluk kovalamayı bırakıp, Olağanüstü İlçe Kongresi'nde delegenin önüne çıkıp aday olsunlar!

YETKİSİZ UNVAN KULLANANLARA SERT TEPKİ

Örgütten kaçarak, korkarak değil, sandıktan tertemiz çıkarak başkan olunacağını onlara da öğreteceğiz! Değerli Kayseri Kamuoyu, Bu süreçte vicdanımızı yaralayan bir hususu da paylaşmak zorundayım. Hukuken "yok hükmünde" olan bu atamalara bel bağlayıp, henüz resmi tebligat dahi yapılmadan basında "İlçe Başkanı" olarak kendisine yer bulan, yetki gaspına bizzat iştirak eden üyelerimiz olmuştur.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Bir hukukçu olarak, kendi üyelerimizi disipline sevk etmek bizim için üzücüdür. Ancak tüzüğümüzü ve Cumhuriyeti kuran bir asırlık çınar olan partimizi korumak adına, bu şahıslar hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayarak gerekli disiplin süreçlerini başlattık. Bu, parti ciddiyetimizin bir zorunluluğudur.

SON SÖZ: DERHAL KURULTAY OLMAZSA ÖMÜR BOYU KAPKARA LEKEYİ TAŞIYACAKLAR

Son Sözümüz Şudur; Hukuksuzluğa payanda olanlar bilsinler ki; Cumhuriyet Halk Partisi masa başı oyunlarıyla dizayn edilemeyecek kadar büyük bir partidir! Çözüm bellidir: Hukuka dönmek ve amasız, fakatsız Olağanüstü Kurultay sandığını bu vefakâr örgütün önüne koymaktır! Partimiz derhal Kurultay'a götürülmezse; bu hukuksuzluğun mimarları, alınlarında ömür boyu taşıyacakları kapkara bir leke ile yaşamak zorunda kalacaklardır.

Kayseri'den yaktığımız bu hukuk meşalesi mutlaka kazanacaktır. Bizim yönümüz hukuk, yolumuz demokrasi, liderimiz Özgür Özel’dir! Adaleti egemen kılmak için durmayacağız, susmayacağız!