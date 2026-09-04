Masaj salonu kılıfında fuhuş çarkı

Tekirdağ Çerkezköy’de , vitrinine "güzellik merkezi ve masaj salonu" tabelası asarak faaliyet gösteren bir işletmenin arka kapılarında bambaşka bir düzenin işlediği ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü takiple, yasal bir bakım merkezi süsü verilen bu adreste aslında fuhşa yer temin edildiğini ve açıkça aracılık yapıldığını belirledi.

ÇEKMECELERDEN ÇIKAN DELİLLER VE BASKIN ANI

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekiplerin kapıyı açıp içeri girmesiyle birlikte, bir bakım merkezinden fersah fersah uzak olan o manzara açığa çıktı. Salonda bulunan 4 kadın gözaltına alınırken, içeride yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli ürün, kayıt dışı olduğu değerlendirilen bir miktar nakit para ve iletişimin şifrelerini barındıran dijital materyaller ele geçirildi.

ADLİYE KAPISINDAN YALNIZCA BİRİ ÇIKAMADI

Emniyetteki sorgu sürecinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyenin yolunu tuttu. Hâkim karşısına çıkarılan 4 kadından yalnızca işletmenin sahibi olduğu belirlenen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Masaj salonu adı altında dönen organizasyonun içinde yer alan diğer 3 kadın ise kararın ardından adliyeden serbest kalarak ayrıldı. (DHA)