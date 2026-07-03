Marmaris'te ortalık karıştı: İngiliz turist eşini fırlattı çocuklarını da darbetti

Olay, 1 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Marmaris'te bulunan bir restoranda yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, Marmaris’te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere fırlattı.

ÇOCUKLARINI DA DARBETTİ

Restoranda yaşanan şiddet anları, çevrede bulunan müşteriler arasında panik ve korkuya neden oldu. Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darbeden turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tarafları sakinleştirerek yaşanan gerginliğin büyümesini önledi.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Tarafların birbirlerinden resmi olarak şikayetçi olmaması nedeniyle polis ekipleri olayla ilgili gerekli tutanakları düzenledi. Şikayet olmaması üzerine adli süreç başlatılmazken, olayın ardından otele döndüler. (DHA)