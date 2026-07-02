Elindeki kazmayla 'Seni öldürürüm' diyerek 10 yaşındaki çocuğu darbetti: Adli kontrolle serbest kaldı!

İnfial yaratan olay, Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki M.A.A., parkta başka çocuklarla yaşadığı tartışma nedeniyle babasının amcası H.A. tarafından darbedildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken gözaltına alınan H.A., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

ELİNDE KAZMAYLA ÇOCUĞA ŞİDDET UYGULADI

Görüntülerde, elinde kazma bulunan H.A.'nın kolundan tuttuğu M.A.A.'yı sert şekilde ittiği, ardından havaya kaldırdığı görülüyor. Bu sırada başını yere çarpan küçük çocuk, başını tutarken görüntülere yansıyor.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" DİYEREK ÇOCUĞU YERE FIRLATTI

H.A.'nın, "Seni öldürürüm" diyerek çocuğu yere fırlattığı ve daha sonra tokat attığı anlar da kaydedildi. Korktuğu görülen M.A.A.'nın ise "Tamam" diyerek karşılık verdiği duyuluyor.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerin medyada yer almasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.A.'ya şiddet uyguladığı belirlenen H.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şiddete maruz kalan M.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)