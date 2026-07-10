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Halk TV Türkiye Marmaray'da bir intihar daha: Seferler tek hata düşürüldü

Marmaray'da bir intihar daha: Seferler tek hata düşürüldü

Marmaray'da bir intihar daha meydana geldi. Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı.

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Marmaray'da bir intihar daha: Seferler tek hata düşürüldü

İstanbul'un en sık kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'da bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Kadıköy'deki Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

SEFERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR

TCDD'ye bağlı Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 15.47 sularında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız, Söğütlüçeşme istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."

Marmaray'da bir intihar daha: Seferler tek hata düşürüldü - Resim : 1
Marmaray'ın resmi X(eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklama (10 Temmuz 2026)
Marmaray'da bir kişi daha intihar etti: 2 günde ikinci vakaMarmaray'da bir kişi daha intihar etti: 2 günde ikinci vaka

İKİ HAFTADA ÜÇÜNCÜ İNTİHAR OLAYI

Geçtiğimiz haftalarda Marmaray'da iki günde iki intihar olayı meydana gelmişti. 28 Haziran'da Erenköy'de bir kişi intihar girişiminde bulunurken, 29 Haziran'da da yine Erenköy istasyonunda bir intihar vakası meydana gelmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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