Marmaray'da bir intihar daha: Seferler tek hata düşürüldü
Marmaray'da bir intihar daha meydana geldi. Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı.
İstanbul'un en sık kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'da bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Kadıköy'deki Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.
SEFERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR
TCDD'ye bağlı Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 15.47 sularında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Yolcularımız, Söğütlüçeşme istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."
İKİ HAFTADA ÜÇÜNCÜ İNTİHAR OLAYI
Geçtiğimiz haftalarda Marmaray'da iki günde iki intihar olayı meydana gelmişti. 28 Haziran'da Erenköy'de bir kişi intihar girişiminde bulunurken, 29 Haziran'da da yine Erenköy istasyonunda bir intihar vakası meydana gelmişti.