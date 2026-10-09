Marmaray'da bir hafta içinde ikinci intihar

İstanbul'un kent içi ulaşımındaki en kritik hatlarından biri olan Marmaray'da 1 hafta içinde ikinci kez intihar olayı meydana geldi. 5 Ekim'de Sirkeci İstasyonu'nda yaşanan intihar vakasının ardından bu kez Erenköy İstasyonu'nda meydana gelen benzer bir olay nedeniyle raylı sistemde ulaşım durma noktasına geldi. İstanbul Erenköy'deki Marmaray İstasyonu'nda intihar olayı meydana geldi.

Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle bir süre tek hat işletmeciliği yapıldığı bildirildi.

Bu durum Marmaray seferlerinde gecikmelere yol açarken, yetkililer yolcuların mağdur olmaması adına alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

ÇİFT HAT İŞLETİMİNE GEÇİLDİ

Yaklaşık yarım saatlik bir kısıtlamanın ardından Marmaray'ın sosyal medya hesabından yeni bir bilgilendirme paylaşıldı. Yapılan açıklamada, trenlerin yeniden çift hattan işletilmeye başlandığı ve tren trafiğini tamamen düzene koyma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.