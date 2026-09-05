Marmara'da panik anları: 100 tonluk petrol tankeri arıza yapıp sürüklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Marmara Adası açıklarında makine arızası yaşayan Rusya bayraklı ham petrol tankerine ilişkin açıklama yaptı. 243 metre uzunluğundaki Pioner 1 isimli gemi, yardım talebinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yedeklenerek güvenli bölgeye çekildi.

MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENDİ

Bakanlıktan yapılan paylaşıma göre, Rusya'dan Çin'e gitmekte olan 96 bin 544 ton ham petrol yüklü Pioner 1, Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemi mürettebatı, durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu.

NENE HATUN VE KURTARMA-16 BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Kurtarma-16 römorkörü ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Nene Hatun, saat 22.30'da tankeri yedekleyerek emniyet altına aldı.

GEMİ ŞEVKETİYE DEMİR SAHASI'NA ÇEKİLİYOR

Pioner 1 isimli tanker, Şevketiye Demir Sahası'na çekilerek emniyetli şekilde demirletilecek. Yetkililer, bölgede herhangi bir çevre kirliliği veya can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Arıza nedeniyle boğaz trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

(DHA)