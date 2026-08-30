Dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu

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Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Hong Kong bayraklı "Golden Sapling" isimli tanker, Samsun açıklarında karaya oturdu. Saldırı sonrası personeli tahliye edilen gemiden günlerdir sinyal alınamadığı belirtildi.

KARADENİZ'DE SALDIRIYA UĞRADI

Sinop Limanı'na doğru seyir halinde olan Hong Kong bayraklı "M/T Golden Sapling" isimli tankere geçtiğimiz günlerde dron saldırısı düzenlendi.

Saldırının ardından 21 personel, "Maran Pytha" isimli gemi tarafından tahliye edilerek Rusya’nın Novorossiysk Limanı’na götürüldü. Mürettebatın gemiden ayrılmasının ardından insansız kalan tanker, Karadeniz’deki olumsuz hava koşullarının da etkisiyle sürüklenmeye başladı.

SAMSUN'DA KARAYA OTURDU

Tanker, bugün Samsun’un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde sahile çok yakın bir noktada karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tankerin bulunduğu bölgede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gerekli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

GEMİDEN GÜNLERDİR SİNYAL ALINAMIYOR

Tankerin bulunduğu yerden hangi yöntemle çıkarılacağı ve çekileceği nokta, yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından belirlenecek. Öte yandan tankerden 26 Ağustos Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında son sinyalin alındığı bildirildi.