Mardin'de taşlar sopalar havada uçuştu: 8 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların dahil olduğu kavgada 8 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eryeri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan tartışma kısa süre içinde büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

22 yaşındaki Murat C., 63 yaşındaki Tevfik C., 34 yaşındaki Fatih C. ve 40 yaşındaki Mahmut C. kavgada yaralanarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 35 yaşındaki Ferhat A., 28 yaşındaki Nurullah A., 30 yaşındaki Mehmet Müslüm A. ve 35 yaşındaki Yunus A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedaviye alınmasının ardından hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)