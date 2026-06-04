Esnaf ile vatandaşların birbirine girdiği anlar kamerada: 1’i polis 5 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, cadde esnafları ile yoldan geçen vatandaşlar arasında çıkan tekme tokatlı kavgada 1’i polis memuru olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Mahallede büyük hareketliliğe neden olan o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESNAF İLE YOLDAN GEÇENLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki esnaflar ile oradan geçmekte olan vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma başladı.

Tartışma, kısa süre içinde büyüyerek tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ, BIÇAKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisler, arbedeyi sonlandırmak amacıyla biber gazı kullandı.

Yaşanan arbede esnasında 4 kişi darp edilerek yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru İ.A. ise elinden bıçak darbesi aldı. Yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mahallede infial yaratan kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)