Mardin'de kayıp olarak aranıyordu! 13 yaşındaki Selahattin öldürülmüş halde bulundu: 1 gözaltı

Mardin’in Derik ilçesinde cumartesi günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Selahattin Karayel’in cansız bedeni bulundu.

Mısır tarlasında silahla vurulmuş hâlde bulunan Karayel’in ölümüne ilişkin 16 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı.

EVDEN ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAK İÇİN ÇIKMIŞTI

Olay, dün (19 Eylül 2026) öğle saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahattin Karayel’den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, bugün de devam etti. Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerini de kullandı.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Geniş çaplı çalışmalar sonucunda 13 yaşındaki çocuğun mısır tarlasında cansız bedenine ulaşıldı. Silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı incelemelerde bulundu.

Mardin'de tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin Karayel

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KUZENİ YANLIŞLIKLA AV TÜFEĞİYLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Karayel’in cansız bedeninin yerini kuzeni 16 yaşındaki D.K.’nin gösterdiği öğrenildi.

Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K., gözaltına alındı.

D.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.