Evde erkek arkadaşıyla yakalanınca 12 yaşındaki otizmli kardeşini camdan attı!

Sivas Paşabey Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. 4'üncü kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşen 12 yaşındaki otizmli Tufan Kümbetlioğlu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ilk etapta feci bir kaza gibi görünse de Cinayet Büro ekiplerinin dikkati korkunç cinayeti aydınlattı.

Gözaltına alınan 14 yaşındaki abla S.N.K., emniyetteki çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Abla; evde erkek arkadaşı T.S. (17) ile birlikteyken otizmli kardeşi Tufan'ın kendilerini gördüğünü söyledi. Kardeşinin durumu ailesine anlatacağını söylemesi üzerine S.N.K., konuşmasını engellemek için kardeşini 4. kattaki pencereden aşağı attığını itiraf etti.

Olay anında evde bulunan erkek arkadaşı T.S. ise suçlamaları reddederek olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına da yansıyan feci olayın ardından şüpheli iki genç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİDDET KAYITLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Otizmli çocuğun daha önce de sistematik şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, ailenin Tufan'a sürekli şiddet uyguladığını iddia ederek daha önce çektikleri gizli video kayıtlarını yetkililere teslim etti.

Komşuların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun feryatları yürekleri sızlatırken; kaydı alan komşunun "Sizin Allah belanızı versin, o çocuğa vuran elleriniz kırılsın" diye bağırdığı görüldü. (DHA)