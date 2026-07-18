Mardin'de iş cinayeti: İnşaattan düşen usta hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaatta çalışan sıva ustası Veysi Öztürk (60), ikinci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın ikinci katında çalışan Veysi Öztürk, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztürk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Öztürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

YILIN İLK YARISINDA 1063 İŞÇİ ÖLDÜ

İSİG Meclisinin raporuna göre Haziran ayında 6'sı çocuk en az 227 işçi yaşamını yitirdi. Böylece 2026 yılının ilk altı ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 155, Şubat 129, Mart 149, Nisan 190, Mayıs 212, Haziran 228) 1063’e ulaştı.