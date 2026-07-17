İskele devrildi: 3 kardeş işçi metrelerce yükseklikten düştü!

İzmir'in Balçova ilçesinde bir apartmanın dış cephe tadilatı sırasında kurulan iskelenin yıkılması sonucu, aynı aileden 3 işçi metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. İş güvenliği konusundaki ihmal iddialarını tekrar gündeme getiren olay, bölgede büyük üzüntüye yol açtı.

Kaza, akşam saat 18.00 sularında Korutürk Mahallesi, Kardelen Sokak'ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. D.K., İ.K. ve V.K. isimli 3 kardeş, asma iskele üzerinde binanın dış cephe onarımı için çalışma yürütüyordu.

İddiaya göre iskelenin henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda çökmesiyle birlikte kardeşler dengelerini kaybederek yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralı kardeşler, daha sonra ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası apartman çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, tadilatın yapıldığı alanda inceleme başlatıldı. İşçilerin sağlık durumlarına ilişkin süreç devam ederken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Her gün bir yenisine rastladığımız bu tarz iş kazaları, çalışma sahalarındaki güvenlik önlemlerinin yeterliliği tartışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. (DHA)