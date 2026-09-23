Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Ankara'da belediye tablosu değişti! İşte yeni dağılım...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı daha partiden ayrıldı. Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 16 ilçe belediyesini kazanan CHP'nin elinde yalnızca Etimesgut ve Yenimahalle belediyeleri kaldı.

YAVAŞ'IN ARDINDAN 8 BAŞKAN DAHA İSTİFA ETTİ

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 16 ilçe belediyesini kazanmıştı. Mansur Yavaş'ın bugün CHP'den istifa etmesinin ardından 8 ilçe belediye başkanının daha partiden ayrılmasıyla Ankara'daki belediye başkanlarının parti dağılımı değişti.

Yavaş'ın ardından Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Akın ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa etti.

Bu istifaların ardından CHP'nin Ankara'da kazandığı 16 ilçe belediyesinden yalnızca Etimesgut ve Yenimahalle kaldı.

4 BELEDİYE AKP'YE GEÇTİ

CHP'nin 31 Mart 2024'te kazandığı belediyelerden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin daha önce YENİ Parti'ye katılmıştı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ise CHP'den istifa etmelerinin ardından AKP'ye geçmişti.

Böylece CHP'nin 31 Mart 2024'te kazandığı 16 ilçe belediyesinin 8'i bağımsız, 4'ü AKP'de, 2'si YENİ Parti'de, 2'si ise CHP'de kaldı.

ANKARA'DAKİ SON DAĞILIM

Bugünkü istifaların ardından Ankara'da Büyükşehir Belediyesi dahil toplam 26 belediyenin başkanlarının partilere göre dağılımında AKP 12 belediyeyle en fazla belediyeye sahip parti olurken, 10 belediyenin başkanı bağımsız durumda bulunuyor. YENİ Parti 2, CHP ise 2 belediyede başkanlık görevini sürdürüyor. (ANKA)