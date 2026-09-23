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Halk TV Türkiye Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama: Adaylık sorusuna yanıt verdi

Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama: Adaylık sorusuna yanıt verdi

CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisi olmadığını belirterek, istifasının adaylık üzerinden yorumlanmasını şaşkınlıkla izlediğini söyledi.

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Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama: Adaylık sorusuna yanıt verdi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını duyurmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Yavaş, istifasının ardından medyada yapılan değerlendirmeleri şaşkınlıkla izlediğini belirterek, kararının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

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Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Yavaş, Butlan CHP’si Sözcüsü Müslim Sarı'nın kendisi hakkında yaptığı, "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün değildir ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi’nden üstün görmemelidir" açıklamasına da yanıt verdi.

Siyasi partilerin hiçbir zaman üzerinde olmadığını belirten Yavaş, "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum." dedi.

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"MEDYADA SÖYLENENLERİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamanın ardından Independent Türkçe'ye konuştu.

Kendisine yöneltilen,"İstifanızı bazı çevreler tüm muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığına ya da çatı adaylığına soyundu şeklinde yorumlayacaktır" değerlendirmesine yanıt veren Yavaş, kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağlantılı olmadığını söyledi.

Yavaş, "Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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