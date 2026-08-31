Mansur Yavaş duyurdu: 1 milyar 252 milyon TL'yi aşan destek sağlanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere yönelik eğitim desteklerinin sürdürüleceğini açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların eğitim hayatında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

EĞİTİM DESTEKLERİ 1 MİLYAR 252 MİLYON TL'Yİ AŞACAK

Mansur Yavaş, yeni eğitim öğretim döneminde sağlanacak desteklerin toplam tutarının 1 milyar 252 milyon TL'yi aşacağını bildirdi.

Yavaş, paylaşımında eğitimin ve çocukların geleceğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl da 1 milyar 252 milyon TL’yi aşan destek sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin geleceği sizlersiniz."

"TÜRKİYE'NİN YARINLARI ÇOCUKLARIMIZIN OMUZLARINDA YÜKSELECEK"

Çocukların iyi eğitim almasının ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını belirten Yavaş, öğrencilerin çalışarak ve üreterek hayallerinin peşinden gitmelerinin önemine vurgu yaptı.

Yavaş, açıklamasında, "Türkiye’nin yarınları; iyi eğitim almış, çalışan, üreten ve hayallerinin peşinden giden çocuklarımızın omuzlarında yükselecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirterek mesajını başarı dileğiyle tamamladı.

Yavaş, "Biz her zaman sizin yanınızdayız. Tek beklentimiz ise başarılarınızla gurur duymak" ifadelerini kullandı.