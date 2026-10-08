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Maltepe’de çöken binanın girişindeki atölyenin görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe'de 3 katı çöken binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin tadilat öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

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Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Maltepe’de çöken binanın girişindeki atölyenin görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 1

Son Dakika | Maltepe'de çöken binanın 2 değil 4 katı kaçak çıktıSon Dakika | Maltepe'de çöken binanın 2 değil 4 katı kaçak çıktı

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanlar da güvenli alanda bekleyişini sürdürüyor.

Maltepe’de çöken binanın girişindeki atölyenin görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 3

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan binanın en alt katındaki tekstil atölyesinin tadilat öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

Maltepe’de çöken binanın girişindeki atölyenin görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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