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Halk TV Türkiye Maltepe'de çöken binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Ölü sayısı 4'e çıktı

Maltepe'de çöken binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Ölü sayısı 4'e çıktı

Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen çökme nedeniyle enkaz altında kalan 3 kişiden 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, enkaz altındaki son kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Maltepe'de çöken binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı: Ölü sayısı 4'e çıktı

Olay, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaz altındaki 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken bir kişi için çalışmalar devam ediyor. Ölü sayısı bununla birlikte 4'e ulaştı.

ENKAZDAN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2'sinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ÜST KATLARDAKİLER KURTARILDI, 10 YARALI

Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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SON KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enkaz altında kalan son kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanlar da güvenli alanda bekleyişini sürdürüyor.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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