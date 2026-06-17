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Halk TV Türkiye Malatya'da kanlı hesaplaşma: Evden tüfeği kapıp husumetlisini vurdu

Malatya'da kanlı hesaplaşma: Evden tüfeği kapıp husumetlisini vurdu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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Malatya'da kanlı hesaplaşma: Evden tüfeği kapıp husumetlisini vurdu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde öğle saatlerinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan M.G. ve Y.K.K. sokakta karşılaştı ve ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

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EVINDEN TÜFEĞI ALIP ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden M.G., pompalı tüfeğini alarak geri döndü ve Y.K.K.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Y.K.K. kanlar içinde yere yığıldı.

Malatya'da kanlı hesaplaşma: Evden tüfeği kapıp husumetlisini vurdu - Resim : 2

YARALI HASTANEDE, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaralanan Y.K.K., çevredeki vatandaşlar tarafından bir otomobille Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Malatya'da kanlı hesaplaşma: Evden tüfeği kapıp husumetlisini vurdu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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