Ev sahibinin yüreği ağzına geldi! İstenmeyen misafiri itfaiye yakaladı

Çorum’un Alaca ilçesinde, bir eve giren beklenmedik misafir hareketli anlara neden oldu. Yıldızhan Mahallesi Azeri Sokak'ta meydana gelen olay, ev sakinlerine kısa süreli bir şok yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, evlerinin içinde bir yılan olduğunu fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla yılanı dışarı çıkaramayınca durumu vakit kaybetmeden Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.



EKİPLERDEN HASSAS MÜDAHALE



İhbar üzerine hızla harekete geçen itfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde kontrol altına aldı. Ekipler, evde başka bir yılan olma ihtimaline karşı detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Kontrol altına alınan yılan, bir kaba konularak evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, yılanı yerleşim yerlerinden uzak, kırsal bir alana götürerek serbest bıraktı. (DHA)