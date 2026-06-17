Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ev sahibinin yüreği ağzına geldi! İstenmeyen misafiri itfaiye yakaladı

Ev sahibinin yüreği ağzına geldi! İstenmeyen misafiri itfaiye yakaladı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan, ev sahiplerine büyük bir panik yaşattı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, yakaladıkları yılanı yerleşim yerlerinden uzak bir alana bıraktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ev sahibinin yüreği ağzına geldi! İstenmeyen misafiri itfaiye yakaladı

Çorum’un Alaca ilçesinde, bir eve giren beklenmedik misafir hareketli anlara neden oldu. Yıldızhan Mahallesi Azeri Sokak'ta meydana gelen olay, ev sakinlerine kısa süreli bir şok yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, evlerinin içinde bir yılan olduğunu fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla yılanı dışarı çıkaramayınca durumu vakit kaybetmeden Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Mardin'de alevlere karşi traktörlü siper: 40 dönüm buğday kül oldu!Mardin'de alevlere karşi traktörlü siper: 40 dönüm buğday kül oldu!

Ev sahibinin yüreği ağzına geldi! İstenmeyen misafiri itfaiye yakaladı - Resim : 2


EKİPLERDEN HASSAS MÜDAHALE


İhbar üzerine hızla harekete geçen itfaiye ekipleri, yılanı güvenli bir şekilde kontrol altına aldı. Ekipler, evde başka bir yılan olma ihtimaline karşı detaylı bir arama gerçekleştirdi.
Kontrol altına alınan yılan, bir kaba konularak evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, yılanı yerleşim yerlerinden uzak, kırsal bir alana götürerek serbest bıraktı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum İtfaiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro