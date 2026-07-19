Malatya depremi sonrası Üşümezsoy'dan Marmara açıklaması: 5'lik depremler olabilir

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Malatya ve Marmara'daki deprem riskine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya Battalgazi'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat sonrası bölgedeki fay hareketliliğinin bir sonucu olduğunu belirterek, Marmara'da ise kamuoyundaki büyük deprem beklentilerinin bilimsel verilerle örtüşmediğini savundu.

"BİR SÜRÜ 5'LİK VE 6 ARASINDA DEPREMLER OLUR"

Malatya'daki depremin 2020 Sivrice depremi sonrası Pütürge çevresinde stresin tamamen boşalmamasıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Üşümezsoy, bölgedeki fay yapısına ilişkin, "Burada bir sürü bunun gibi kırıklar oluyor. Bu yapı büyük depreme dönüştürmez. Ama bir sürü 5'lik ve 6 arasında depremler olur." değerlendirmesini yaptı.

Üşümezsoy, Pütürge'nin kuzeyinde yer alan çok sayıda küçük kırık nedeniyle bölgede orta büyüklükte sarsıntıların görülebileceğine dikkat çekti.

MARMARA İÇİN DE KONUŞTU

Olası Marmara depremiyle ilgili görüşlerini paylaşan Üşümezsoy, Marmara Denizi'nin tamamının tek parça halinde kırılacağı senaryolarına katılmadığını ifade etti.

1894 ve 1912 depremlerinde fayın bazı segmentlerinde enerjinin zaten boşaldığını hatırlatan Üşümezsoy, İstanbul çevresindeki risk algısının bilimsel verilerle uyuşmadığını öne sürdü.

"SİLİVRİ-KUMBURGAZ ARASINDAKİ HAT RİSK TAŞIYOR"

CNN Türk canlı yayınında, İstanbul'daki fay hatlarına ilişkin analizlerini paylaşan Üşümezsoy, Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar yönüne ilerlemediğini belirterek şunları söyledi:

"Silivri ile Kumburgaz arasında fay var. O fay 6-6.5'luk deprem yapar. Ama Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar kesimde fay yok."

"5'LİK DEPREMLER OLABİLİR"

23 Nisan'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin riskli bölgeleri etkilediğini belirten Üşümezsoy, Silivri çukurunda zaman zaman 5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanabileceğini ifade etti.

Bu tür sarsıntıların büyük bir felaketin habercisi gibi sunulmasını eleştiren Üşümezsoy, "Silivri çukurunda 6'nın altında depremler olabilir. 5'lik depremlerin olacağı bir yerdir." dedi.