Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD tarafından duyurulana göre Malatya'da merkez üssü Battalgazi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Açıklamaya göre deprem saat 6.20'de gerçekleşti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 15,59 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
MALATYA SABAHA SARSINTIYLA BAŞLADI
Malatya bu sabah depremle sarsıldı. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 18, 2026
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-07-18
Saat:06:20:59 TSİ
Enlem:38.24722 N
Boylam:38.48972 E
Derinlik:15.59 km
Detay:https://t.co/QIdgj9jBVX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.0 OLARAK AÇIKLANDI
AFAD'ın verilerine göre, depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlenirken, sarsıntının büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. AFAD'dan yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:
"Büyüklük: 5.0 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih: 2026-07-18
Saat: 06:20:59 TSİ
Enlem: 38.24722 N Boylam: 38.48972 E Derinlik: 15.59 km"
DEPREMİN DERİNLİĞİ 15,59 KİLOMETRE
Depremin yerin yaklaşık 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları uyarırken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin henüz olumsuz bir bildirim yapılmadı.
(AA)