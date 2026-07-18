Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 15,59 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

MALATYA SABAHA SARSINTIYLA BAŞLADI

Malatya bu sabah depremle sarsıldı. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.0 OLARAK AÇIKLANDI

AFAD'ın verilerine göre, depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlenirken, sarsıntının büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. AFAD'dan yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

"Büyüklük: 5.0 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih: 2026-07-18

Saat: 06:20:59 TSİ

Enlem: 38.24722 N Boylam: 38.48972 E Derinlik: 15.59 km"

DEPREMİN DERİNLİĞİ 15,59 KİLOMETRE

Depremin yerin yaklaşık 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları uyarırken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin henüz olumsuz bir bildirim yapılmadı.

(AA)