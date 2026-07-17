Meksika’da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

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Meksika’nın güneyinde, Chiapas eyaleti açıklarında 7.3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölge için tsunami tehlikesi uyarısı yayınlanırken, sarsıntı çevre ülkelerde de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre deprem, Puerto Madero kenti yakınlarında, Aquiles Serdan kentinin 48 kilometre güneybatısında gerçekleşti.

Türkiye saatiyle 17.48’de meydana gelen sarsıntının, 10 kilometre gibi sığ bir derinlikte olması endişeleri artırdı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ UYARISI YAPILDI

Depremin hemen ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi bölgeye yönelik kritik bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, merkez üssünün 300 kilometre çapındaki alanda, Meksika ve Guatemala kıyıları boyunca tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği belirtildi.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Yaşanan şiddetli sarsıntı yalnızca Meksika ile sınırlı kalmadı. Görgü tanıkları, depremin komşu ülke Guatemala’da binaları sarstığını ifade etti.

Ayrıca bölgeden gelen bilgilere göre, sarsıntının El Salvador genelinde de hissedildiği bildirildi.