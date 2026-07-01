Mahmut Arıkan'dan iktidara NATO tepkisi: "Beceriksizliğinizi brandayla örtemezsiniz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesinde yürütülen hazırlıkları sert bir dille eleştirdi. İktidarı ülkenin gerçek sorunlarını bir kenara bırakıp sadece NATO'ya odaklanmakla suçlayan Arıkan, tedbir adı altında yapılan gözaltıların, matbaalara ve gazetecilere uygulanan ambargoların ve yoksulluğu gizlemek için yol kenarlarına çekilen brandaların devlet adına utanç verici bir manzara oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İktidar, ülkenin bütün sorunlarını bir kenara bıraktı, varsa yoksa NATO diyor başka da bir şey demiyor. NATO için yapılan hazırlıklara bakıyoruz, manzara tam anlamıyla, aziz milletimiz ve devletimiz için utanç verici bir hal aldı. Sırf eylem yapabilirler diye insanlar tutuklanıyor, matbaalara bile, eylemlerle ilgili hiçbir şey basılmayacak diye talimatlar gidiyor, gazetecilere ambargo konuluyor, aziz milletimizin yaşadığı yoksulluk görülmesin diye evler boyanıyor, yol kenarlarına branda çekiliyor. Şimdi biz iktidara sormak istiyoruz, 'Siz birçok kez ABD’ye gittiniz, siz ABD’ye gidince kaç park kapatıldı? Kaç kişi günler öncesinden tutuklandı?' Biz söyleyelim, '0'. Hadi Başkenti anladık, Afyonkarahisar’da ne oldu ne diye yasak getiriyorsunuz? Karabük’te, Mersin’de, Eskişehir’de, Bolu’da, Antalya’da neden yasak koyuyorsunuz? Sizin aklınızdan ne geçiyor? Yoksa memleketi sıkı yönetime mi hazırlıyorsunuz? Siz vatandaşın en tabi anayasal hakkını elinden alacaksınız sonra da kalkıp sivil Anayasa yapacağız teranesi anlatacaksınız… Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan..."

"KAPORTASI TÜRKİYE'DEN, MOTORU ABD'DEN"

Konuşmasında savunma sanayisindeki yerlilik oranlarına ve tarım politikalarına da değinen Mahmut Arıkan, KAAN jeti için basında yer alan "Trump motor hediye edecek" iddialarına tepki gösterdi. Kaportası Türkiye'den, motoru ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir uçağın kullanım izninin kimde olacağını sorgulayan Arıkan, milletin algı değil gerçek icraat beklediğini belirterek yerli motor çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Kürsüden Adıyaman tütününü göstererek üretici sayısının 500 binlerden 35 binlere gerilediğine dikkat çeken Saadet Partisi Lideri, üretim hızla düşerken yıllık sigara tüketiminin 160 milyar adedi aşarak rekor kırdığını, iktidarın karşı olduğunu söylediği faiz, enflasyon ve sigara gibi her alanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşıldığını ifade etti.

MAKYAJLI ENFLASYON

Dünya Emekliler Günü vesilesiyle emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına değinen Mahmut Arıkan, 2001 yılının en ağır kriz döneminde bile en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,6 katı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"'Emekliyi enflasyona ezdirmedik' diyorlar. Hangi enflasyon? Pazarın gerçeğini değil, kağıdın yalanını anlatan o makyajlı enflasyon mu? 2001’in o ağır kriz günlerinde, ‘yazar kasaların fırlatıldığı’ günlerde bile en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,6 katıydı. O oranı bugüne taşıyabilseydik, en düşük emekli maaşı 45 bin lira olurdu. İktidara soruyorum: 45 bin lira nerede, 20 bin lira nerede? İktidara çağrımız şudur: Temmuz ayındayız, gelin bu ay, en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyecek kalıcı bir kanuni düzenleme yapalım." (ANKA)