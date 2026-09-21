Son dakika | Mahmut Arıkan Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarına Halk TV'den yanıt verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Halk TV'de Deniz Bayramoğlu'nun Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarına ilişkin sorusunu yanıtladı. Arıkan, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken yeni siyasi hat vurgusu yaptı. Arıkan, daha önce yaptığı "Tüm Türkiye 'Oh be!' diyecek" tanımlamasındaki aday hakkında da konuştu.

Arıkan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılma gibi bir gündemleri olmadığı yorumuna 'kesinlikle' diyerek yanıt verip, iddiaları yalanladı.

"PARTİLER ARASI GÖRÜŞMELERİ ÖNEMLİ, ORADA VURGULAMAYA ÇALIŞTIM"

Arıkan, katıldığı bir yayında Saadet Partisi'nin iktidar hedefi olduğunu söylemiş, "Toplu iğne ucu kadar ihtimal varsa iktidar olmak isteriz biz" ifadelerinin ardından "Cumhur İttifakı da dahil mi? diye yöneltilen soruya "Ben Cumhur İttifakı'na 'Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez' diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim." yanıtını vermişti.

Bu sözlerin ardından gündeme oturan Arıkan, Halk TV'de Deniz Bayramoğlu'nun programına katıldı. Bayramoğlu yayının hemen başında milyonların merak ettiği o soruyu Arıkan'a sordu:

"Ne anlatmak istediğinizi, muradınızı sizden dinleyelim efendim. O açıklamanın manası nedir?"

Arıkan'ın yanıtı da şu şekilde oldu:

Tabii siyaset uzun soluklu ve renkli bir yarış. İlk göreve geldiğimizden bu tarafa şunu söyledik: Geleneksel siyaset anlayışından sıyrılmamız gerektiğini... Mevcut muhalefet anlayışı ile 24 yıldır iktidar olamayan bir muhalefet, 24 yıldır iktidarı kaybetmeyen bir iktidar tablosuyla karşı karşıyayız. İletişim kanalları kapandıkça sayısal anlamda güçlü olan siyasilerin daha fazla kazandığını, muhalefetin daha fazla kaybettiğini görüyoruz. Ve kutuplaşma problemi... Yani siyasiler arasında iletişimin son derece sıkıntılı olduğu bir dönemde, ben partiler arası görüşmeleri önemli, orada vurgulamaya çalıştım.

"ELBETTE Kİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Bugün derse ki iktidar partileri, "Hadi bir masa etrafında oturalım, memleket meselelerini görüşelim", elbette ki görüşeceğiz. Geçen hafta yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görüşmesi üzerinden büyük yaygara koparıldı tabiri caizse 'transfer olacak' diye. Bir cümle üzerinden bir ittifaka dahil olmak veya dahil olmamak şeklinde değil, oturup konuşulması gerektiğini söylüyorum.

"SOMUT BİR AÇIKLAMA YAPMAK GEREKİRSE..."

Somut bir açıklama yapmak gerekirse; biz şu anda Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile çok müspet manada görüşmelerimiz devam ediyor ve en baştan bu tarafa yaklaşık 2 yıldır dillendirdiğimiz bir husus: Siyasette yeni bir hat açmak istediğimizi ve bu hatta da mevcut siyasi aktörlerin dışında yeni aktörler çıkartılması gerektiği, yeni siyasi söylemler getirilmesi gerektiği, yeni vizyonların ortaya konmasını söyledik.

Bugün yapmaya çalıştığımız şey; üç parti bir araya gelerek önümüzdeki dönemlerde parti sayısını da, siyasi aktör sayısını da artırmak kaydıyla bir hat, yeni bir siyasi hat inşa etmeye çalışıyoruz.

"BİR ADAYIMIZ AÇIKLAYACAĞIZ, TÜM TÜRKİYE 'OH BE!' DİYECEK"

Oradayız... Şunu hep söylüyorum: Bir adayımızı açıklayacağız, tüm Türkiye "Oh be!" diyecek demiştim ve merak edilmişti acaba bu aday kim diye.

"O ADAY MEVCUT SEÇİLMİŞ DEĞİL"

Şunu ifade edebilirim: O aday mevcut seçilmiş veya çok konuşulan adaylar değil.



İnanın şunu da çok istemiyorum Deniz Bey. Siyasetin ilkeler yarışına dönmesi gerektiğini ben hep söylüyorum. Bugün siyaset maalesef bir AVM'ye döndü. Yani ilkelerin bir vitrin ürünü, vitrin sergisi haline geldiğini görüyoruz. İdeolojilerin sezonluk ürün haline geldiğini görüyoruz. Partilerin de AVM'lerdeki bir mağaza haline dönüştüğünü görüyoruz. Siyasetçilerin de o mağazalarda bir marka haline geldiğini görüyoruz.

Ve "asla olmaz" denilen şeylerin, bakıyorsunuz bir anda indirime girdiğini görüyoruz. "Kırmızı çizgilerimiz" denen şeylerin etiket, fiyatla değişen kırmızı çizgiler olduğunu görüyoruz. Dünün komşularının, dünün rakiplerinin bugün komşu mağazalar, o AVM içerisinde mağazalar haline geldiğini görüyoruz.

Demokraside her şey konuşulabilir, her şeyin bir değeri vardır ama her şeyin bir fiyatının olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ilkeler üzerinden seçim tarihi açıklanana kadar götürme kararımız var, götürme kanaatimiz var.

"SAADET PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMAK GİBİ BİR GÜNDEM İÇERİSİNDE DEĞİL"

Deniz Bayramoğlu: Müesses nizamın gadrine uğramamış insan sayısı neredeyse bir avuç kadar kaldı, ayrıcalıklı bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi o zaman az önce anlattıklarınız üzerinden şunu söyleyebiliyor muyuz?

Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılmak gibi bir gündem içerisinde değil. Aksine, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile elan, ilerleyen dönemde daha da genişletmek kaydıyla, yeni siyasi aktörleri de katmak kaydıyla yeni bir hat üzerinde ilerlemeye devam edecek.

Mahmut Arıkan: Kesinlikle..

"KUTUPLAŞMAYI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK OTURUP KONUŞABİLMELİYİZ"

Kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya yönelik oturup konuşabilmeliyiz. Bugün meclisteki en büyük problem nedir? Muhalefetten bir öneri geliyor, AK Parti ve MHP'li vekiller okumadan reddediyorlar, ellerini kaldırıyorlar. Aynı şey muhalefet için de geçerli Deniz Bey, yani bazen de aynaya bakmak lazım.

"İktidardan geliyor, hadi bunu da reddedelim..." Kısmen bazen iktidarın getirdiği müspet şeylere onay veren muhalefetimiz oluyor, dönem dönem tüm partiler için bunu söylüyorum ama genel kanaat bir kutuplaşma var. Gelinsin, bir araya gelinsin, konuşulsun. Belki biz çok hatırlamayız ama geçmişte siyah beyaz ekranlarda o liderlerin güzel konuşmaları olurdu, bir araya gelmeleri olurdu. Bugün bunlara hasret kaldık.