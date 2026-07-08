Mağaza küle döndü: Emeklerinin yandığını gören kadın üzüntüden fenalaştı
Mardin Nusaybin'de meydana gelen yangında bir mağaza kullanılamaz hale geldi. Dükkanının yandığını gören iş yeri sahibinin eşi, üzüntüden fenalaştı.
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir halı satış mağazasında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mağazayı sararken, çevrede bulunanlar büyük panik yaşadı.
ALEVLER TÜM SOKAĞI SARDI
O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine Selahaddin Eyyubi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
EMEKLERİNİN YANDIĞINI GÖREN KADIN ÜZÜNTÜDEN FENALAŞTI
Çıkan yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, emeklerinin yandığını gören iş yeri sahibinin eşi üzüntüden fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mağazayı küle çeviren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)