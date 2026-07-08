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Halk TV Dünya Cumhurbaşkanı ve Başbakan birbirinden kaçtı: İç kriz NATO Zirvesi'ne yansıdı

Cumhurbaşkanı ve Başbakan birbirinden kaçtı: İç kriz NATO Zirvesi'ne yansıdı

Çekya'da Başbakan Andrej Babis ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel arasındaki siyasi kriz, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne taşındı. İki lider zirve fotoğrafında iki ayrı uca yerleşti.

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Cumhurbaşkanı ve Başbakan birbirinden kaçtı: İç kriz NATO Zirvesi'ne yansıdı

NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan dünya liderleri, yoğun diplomasi trafiğinin ardından Beştepe'de bir araya geldi. Zirvede Çek heyetini Başbakan Andrej Babis ile Cumhurbaşkanı Petr Pavel ayrı ayrı temsil etti. 32 ülkenin liderleri ve eşleriyle çekilen fotoğrafta Babis ile Pavel'in iki ayrı uçta yer almaları dikkat çekti.

Çekya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı

BABİS MAHKEME KARARIYLA ZİRVEYE KATILDI

Başbakan Andrej Babis, NATO zirveleriyle ilgili ülkedeki geleneği bozacağını ve Cumhurbaşkanı Pavel'in Çek heyetine liderlik etmesine izin vermeyeceğini söylemişti. Ancak bu karar Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Kararı canlı yayında açıklayan Yargıç Pavel Samal, hükümetin ve dışişleri bakanlığının gecikme olmaksızın NATO'ya ve ev sahibi ülkeye cumhurbaşkanının heyette olacağına dair bilgi vermesine hükmetti.

İKİ AYRI SİYASİ AKIMI TEMSİL EDİYORLAR

Eski genelkurmay başkanı olan Cumhurbaşkanı Pavel, sıkı bir NATO ve AB taraftarı olarak biliniyor. Pavel daha önce üç yıl süreyle NATO askeri komitesine de liderlik etmişti. Başbakan Babis ise hükümetini aşırı sağ ve Avrupa şüphecisi partilerle kuran bir isim olarak Rusya ile yakın ilişkiler sergiliyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destekle tanınıyor.

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Sağcı Motorists Partisi'nin lideri ve Dışişleri Bakanı Petr Macinka, Cumhurbaşkanı Pavel'in partisinin dışişleri bakanlığı için önerdiği ilk adayı atamayı reddetmesinin ardından, bu yılın başlarında Pavel'in görevini zorlaştıracağını söylemişti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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