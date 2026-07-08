İzmir'deki orman yangınının çıkış sebebi belli oldu! 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde önceki gün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında 6 dönüm orman ile 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İncelemede, yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ö.B., bugün 'tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangına sebebiyet vermek suçu'ndan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAYATİ UYARILAR

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar, orman yangını riskini ciddi ölçüde artırıyor. Uzmanlar, vatandaşların en küçük bir ihmalinin bile büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek alınması gereken önlemleri hatırlatıyor.

Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe gibi güneş ışığını yansıtarak yangına neden olabilecek atıkların çevrede bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca anız yakılmaması ve yangın riski taşıyan faaliyetlerden kaçınılması isteniyor.

Yetkililer, duman veya alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin, yangınların büyümeden kontrol altına alınması açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor. Vatandaşların göstereceği duyarlılığın, ormanların ve doğal yaşamın korunmasında kritik rol oynadığı ifade ediliyor.