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Halk TV Türkiye Son dakika | İzmir'deki iki orman yangınında 2 gözaltı

Son dakika | İzmir'deki iki orman yangınında 2 gözaltı

Son dakika haberi... İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerindeki 2 ayrı orman yangınının, çalışma sırasında oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Yangınlarla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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Son dakika | İzmir'deki iki orman yangınında 2 gözaltı
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Bornova ilçesi Yaka Mahallesi Musluk mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 dönüm orman ile yaklaşık 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü.

İncelemede, yangının bir arsada demir kesme makinesiyle yapılan çalışma sırasında etrafa saçılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Arsada çalışma yaptığı belirlenen Z.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan Z.K. hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Son dakika | İzmir'deki iki orman yangınında 2 gözaltı - Resim : 1

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6 DÖNÜM ORMAN İLE 3 DÖNÜM ZİRAAT ALANI ZARAR GÖRDÜ

Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 6 dönüm orman ile 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü.

Son dakika | İzmir'deki iki orman yangınında 2 gözaltı - Resim : 3

İncelemede, yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu başladığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Son dakika | İzmir'deki iki orman yangınında 2 gözaltı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Orman Yangını Gözaltı
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