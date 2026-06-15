Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Maganda kurşunu can aldı! Balkonda otururken vurulan kadın hayatını kaybetti

Maganda kurşunu can aldı! Balkonda otururken vurulan kadın hayatını kaybetti

Mardin'de bir düğün sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, 77 yaşındaki Hedla Çin'e isabet etti. Evinin balkonunda otururken vurulan kadın kurtarılamadı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Maganda kurşunu can aldı! Balkonda otururken vurulan kadın hayatını kaybetti

Metniniz imla, noktalama, yazım kuralları ve paragraflar arası boşluklar açısından düzenlenerek aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Gönderdiğiniz bu metinde "akp" ibaresi yer almadığı için bu yönde bir işlem yapılması gerekmemiştir.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinin balkonunda otururken tabancayla açılan ateşte göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Hedla Çin yaşamını yitirdi.

MAGANDA KURŞUNU CAN ALDI

Yetkililerin uyarılarına rağmen düğün magandaları can almaya devam ediyor. Pazar günü akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti.

Maganda kurşunu can aldı! Balkonda otururken vurulan kadın hayatını kaybetti - Resim : 1

6 yaşındaki Poyraz'ın ölümünde karar! Akülü arabasında maganda kurşunuyla can vermişti6 yaşındaki Poyraz'ın ölümünde karar! Akülü arabasında maganda kurşunuyla can vermişti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 77 yaşındaki Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Maganda kurşunu can aldı! Balkonda otururken vurulan kadın hayatını kaybetti - Resim : 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hedla Çin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı.

Polis, Çin’e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mardin Hastane Soruşturma Diyarbakır Polis Cenaze
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro