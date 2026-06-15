Maganda kurşunu can aldı! Balkonda otururken vurulan kadın hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinin balkonunda otururken tabancayla açılan ateşte göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Hedla Çin yaşamını yitirdi.

MAGANDA KURŞUNU CAN ALDI

Yetkililerin uyarılarına rağmen düğün magandaları can almaya devam ediyor. Pazar günü akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 77 yaşındaki Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hedla Çin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı.

Polis, Çin’e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)