6 yaşındaki Poyraz'ın ölümünde karar! Akülü arabasında maganda kurşunuyla can vermişti

29 Ekim 2024'te Kars'ta bir düğün salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı sırasında, olay yerine yaklaşık 150 metre mesafede akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ öldürülmüştü. Erdağ'ın ölümüne ilişkin Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı.

ANNE DURUŞMAYA OĞLUNUN FOTOĞRAFIYLA GELDİ

Anne Meltem Erdağ duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde 'Yaşamaya hakkım var' yazılı tişörtle geldi. Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi.

Bazı vatandaşlar, 'Cennet kuşu Muhammed Poyraz' yazılı tişörtler giydi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Duruşmada söz alan Meltem Erdağ, oğlunun 15 gün sonra doğum günü olduğunu belirterek, "Oğlum Kurban Bayramı'na 'Kuzu Bayramı' derdi. Bugün hem doğum günü hem bayram hediyesi olarak en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Baba Murat Erdağ da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN MÜHEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, olayda silah kullanan sanıklardan Kazim Yeltekin hakkında; Muhammed Poyraz Erdağ'a yönelik eylemi nedeniyle 'Olası kastla çocuğun ölümüne sebebiyet verme' suçundan müebbet hapis cezasına, Ahmet Adıgüzelli'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl hapis cezasına, '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçundan ise 1 yıl hapis ve 3 bin TL adli para cezasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TOPLAM 27 YIL HAPİS CEZASI

Davanın bir diğer sanığı Ahmet Adıgüzelli ise Kazim, Yağup, Yusuf Yeltekin'e yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan her bir kişi için ayrı ayrı 9'ar yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl hapis ve 3 bin TL adli para cezası alan Ahmet Adıgüzelli'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklardan Yağup Yeltekin'in Ahmet Adıgüzelli'ye yönelik 'Haksız tahrik altında silahla tehdit' suçundan 1 yıl 6 ay, ruhsatsız silahtan 1 yıl hapis cezası verdi. Yağup Yeltekin, şartlı tahliye ile serbest bırakılırken; mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Yeltekin'in tahliye ve beraatine; tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Adıgüzelli'nin beraatine karar verdi. (DHA)