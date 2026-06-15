Madencilerin açlık grevi üçüncü gününde! Dün silahla ateş açılmıştı

Edirne'de ücret, mesai ve tazminat hakları için 3 gündür açlık grevinde olan Özşen Madencilik işçilerinin eylemi 27. gününde devam ediyor.

Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın aktardığı bilgilere göre, dün akşam saatlerinde bir işçi açlık grevindeyken rahatsızlandı ve diğer arkadaşlarının zorlamasıyla yukarı çıktı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen işçi, sabah saatlerinde ise hastaneden çıkıp soluğu burada aldı.

Valilikle görüşmek için bir heyet gittiğini belirten Taştan, sendika temsilcisi, avukat ve işçilerden oluşan 6 kişilik bir heyetin, karşı tarafın da olduğu bir toplantı içerisinde olduğunu ve işçilerin oradan gelecek haberi beklediğini ifade etti.

GÖRÜŞMEDEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR

Görüşmeden olumsuz bir sonuç çıkması durumunda madencilerin direnmeye devam edeceği belirtildi.

Dün işçiler ve ailelerinin üzerine ateş edilmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da açıklama yapan isimlerden biriydi.

"İKTİDAR TARAFINDAN SIRTLARI SIVAZLANMAYA DEVAM EDİYOR"

Geceyi madencilerle ve madenci aileleriyle birlikte geçiren Erkan Baş, "Görüşmelerden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki işçi arkadaşların hakkını almasını bekliyoruz, olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Fakat önümüzde de birtakım pratikler var. Yani Türkiye öyle bir hale gelmiş durumda ki patronlar sadece kâr etmeyi düşünüyor, en ucuz maliyet kalemi olarak da işçileri görüyorlar ve artık işçileri kölelik koşullarında çalıştıran bir anlayış hakim hale gelmiş durumda. Üstelik bu iktidar tarafından da destekleniyor, sırtları sıvazlanmaya devam ediyor.

"AYLARCA ÇALIŞIP ÇALIŞIP MAAŞ ALMAMAK NEDİR?"

Bakın daha önce Ankara'da da söyledim, bugün burada bu maden işçisi arkadaşların yanında da ifade etmem lazım. İşçilerin hak mücadelesi anayasal olarak hakları. Fakat burada biz işçi olmak için, insan olmak için, yurttaş olmak için mücadele ediyoruz. Ya aylarca çalışıp çalışıp maaş almamak nedir? Yıllarca çalışıp çalışıp tazminatını alamamak nedir? Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Yani aklı olan, vicdanı olan, bakın sadece Türkçe okuma yazma bilen herkes bu işçi arkadaşların haklı olduğunu biliyor. Bu arkadaşlar haklı olduklarını duyurmak için 27 gündür direniyor.

Arkadaşlarımız yer altına inmişler, açlık grevi yapıyorlar. Aileleri, çolukları çocukları herkes burada. İstedikleri ne? 'Maaşımı istiyorum' diyor adam ya, hak ettiğim, zaten hak ettiğim parayı istiyorum diyor. Üstte o patron bozuntularının arkasına aldığı çetelerin tehditlerine, silahlarına göğüs germek durumunda kalıyor.

"BUNA SON VERMEMİZ LAZIM"

Gerçekten artık bütün yurttaşların şunu görmesi lazım: Türkiye'nin herhangi bir yerinde direnen bir işçi arkadaşımız bütün Türkiye'deki işçiler adına direniyor. Buradaki işçi kazandığında bütün Türkiye'deki işçiler kazanıyor. Buradaki işçi köle olarak yaşamaya mahkum edildiğinde ise bizim ülkemiz bir köle cumhuriyeti haline dönüşüyor. Buna son vermemiz lazım. O yüzden buradayım. Bakın artık öyle konuşacağız, işte ya bir yasal düzenleme yapalım, mahkeme sonucunu bekleyelim falan yok. Herkes direnen işçi arkadaşların yanında olsun, bu kavganın kendi kavgası olduğunu bilsin, hep beraber kazanalım, yeter artık diyorum."

DÜN MADENCİLERE ATEŞ AÇILDI

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, dün işletme içerisinde direnen işçiler ve ailelerinin üzerine üç el ateş edildiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Patron Bekir Kiremitçi’nin adamları tarafından işletme içerisinden direnen işçiler ve aileleri üzerine silahla üç el ateş edildi. Yaralımız yok. İşçiler ve ailelerle madeni işgal ettik. Buradan dönüş yok ölümse ölüm!"