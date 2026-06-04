Maden işçilerinden 'Yıldızlar Holding' önünde eylem kararı! Özgür Özel de destek olacak

Doruk Madencilik işçilerinin aylardır sürdürdüğü hak arayışında yeni bir aşamaya geçildi. Verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediğini belirten işçiler, 1 Haziran itibarıyla yeniden direnişe başlarken, CHP lideri Özgür Özel'in de işçilerle buluşacağı açıklandı.

Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle yürüttükleri eylemleri, 28 Nisan 2026 tarihinde hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sonlandırmıştı. Sürece üç bakanlığın da dahil olduğu görüşmelerde, Yıldızlar SSS Holding tarafından tüm ödemelerin 15 Mayıs 2026 tarihine kadar yapılacağı taahhüt edilmişti.

Ancak işçilerden edinilen bilgilere göre, holding tarafından ödenmesi gereken tutarın yalnızca beşte biri işçilere ulaştırıldı. Anlaşma hükümlerinin yerine getirilmediğini savunan işçiler ve Bağımsız Maden İş Sendikası, bunun üzerine yeniden eylem kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE DESTEK OLACAK

Sendika tarafından yapılan açıklamada, direnişin 1 Haziran'da yeniden başlatıldığı belirtilirken, tüm yurttaşlara da destek çağrısı yapıldı.

Bağımsız Maden İş Sendikası, 4 Haziran Perşembe günü saat 12.00'de Yıldızlar SSS Holding önünde gerçekleştirilecek buluşmaya herkesi davet etti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de direnişteki işçilerle bir araya gelecek. HKP, DEM, TİP ve muhalefet partilerinden milletvekilleri de işçilere destek verecek.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

Doruk Madencilik işçilerinin talepleri arasında ödenmeyen maaşlar, ikramiyeler, yıllık izin ücretleri ve sendikal hakların eksiksiz şekilde karşılanması bulunuyor. Ayrıca TMSF devri öncesi ve sonrasında işten çıkarılan tüm işçilere tazminatlarının ödenmesi, ücretsiz izin uygulamasına son verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin sağlanması da talepler arasında yer alıyor.

İşte dakika dakika Yıldızlar Holding'e yürümek isteyen işçilerin yaşadıkları...