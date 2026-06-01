Son Dakika | Madenciler Ankara'da eyleme geçecekti! İçişleri Bakanlığı ile görüşecekler

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan işçiler, ödenmeyen ücret, fazla mesai ve tazminat alacakları için yeniden eyleme geçiyor. Madenciler Ankara Beypazarı'nda.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve 6 maden işçisinin, bugün saat 09.30’da İçişleri Bakanlığı’na gitmesi bekleniyor.

Madenciler, daha önce bakanlıkların araya girmesiyle açlık grevini sonlandırmıştı. Ancak işçiler, verilen sözlere rağmen haklarının ödenmediğini belirterek yeniden Ankara’ya yöneldi. İşçiler, alacakları ödenmeden ve yaşanan mağduriyet giderilmeden geri dönmeyeceklerini ifade ediyor.

YOLLARDA KONTROL İDDİASI

Bağımsız Maden-İş, Beypazarı ve Ayaş’ta kolluk güçlerinin iki ayrı noktada geniş çaplı çevirme ve kimlik kontrolü yaptığını duyurdu. Sendika, araçların tek tek durdurulduğunu ve madencilerin Ankara’ya ulaşmasının engellenmek istendiğini belirtti.

Bağımsız Maden-İş, işçilerin ulaşımı için sağlanan otobüslerin üçüncü kez iptal ettirildiğini de açıkladı. Açıklamada, “Yüz kere iptal ettirseniz de geleceğiz. Otobüslerle, cezalarla, tehditlerle uğraşacağınıza gasp edilen haklarımızı verin” denildi.

Madenciler, İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerden sonuç alınmadan Ankara’dan ayrılmayacaklarını belirtiyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Doruk Madencilik işçileri, maaşlarını, fazla mesai ücretlerini ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 12 Nisan’da Ankara’da eylem yapmıştı. Günlerce süren eylem sırasında işçiler polis müdahalesiyle de karşı karşıya kalmıştı.

28 Nisan’da iktidar temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmenin ardından işçilere ödeme sözü verilmişti. Bakanlıkların ‘garantör’ olması üzerine madenciler eylemlerini sonlandırmıştı.

Bağımsız Maden-İş’in açıklamasına göre, işçilere tüm alacaklarının 15 Mayıs’a kadar ödeneceği taahhüt edildi. Ancak bu sürede ödeme yapılmadı. İşçiler, ödemelerin bayram sonrasına ertelenmesi üzerine yeniden harekete geçti.

OTOBÜSLER İPTAL EDİLDİ

Madencilerin Ankara’ya ulaşması için Beypazarı Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler iptal edildi. Bağımsız Maden-İş, iptalin “hükümet ve emniyet tarafından yapılan baskılar” sonucu gerçekleştiğini savundu.

Sendikanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: