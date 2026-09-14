LGBTİ'lere yönelik operasyonlar sürüyor: Larin Kayataş için gözaltı kararı

LGBTİ+’lara yönelik başlatılan “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, hekimlik mesleğinden men edilen ve Larin Kayataş adıyla bilinen Toprak Cingöz hakkında gözaltı kararı verildi.

Cingöz hakkında verilen gözaltı kararının, LGBTİ+’lara yönelik ülke genelinde yürütülen soruşturma kapsamında alındığı öğrenildi.

162 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün yaptığı açıklamada, 5 il merkezli ve 15 ili kapsayan “Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın farklı illerde sürdüğü belirtilmişti.

HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) aktardığına göre, gazeteci ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, avukat ve insan hakları savunucusu Levent Pişkin, oyuncu ve trans hakları aktivisti Seyhan Arman, tiyatro oyuncusu ve LGBTİ+ aktivisti Zeynep Esmeray Özadikti ile gençlik ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları'nın sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı verildi.