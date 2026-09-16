LGBTİ operasyonlarını protesto eden 106 kişi adliyeye sevk edilecek

“Ailem Güvende” adı altında LGBTİ+’lara yönelik yürütülen operasyonlara tepki göstermek amacıyla feministler, sendikalardan ve sosyalist örgütlerden kadınlar ile LGBTİ+’lar, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

Saat 12.30’da başlayan eylem öncesinde polis, protestocuları ve gazetecileri abluka altına aldı. Gazetecilerin alandan uzaklaştırılmasının ardından açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Müdahale sırasında aralarında gazeteciler ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Toplam 106 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTINDAKİLER ÜÇ GRUBA AYRILDI

Gözaltına alınanlar ilk olarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Daha sonra üç gruba ayrılan gözaltındaki kişiler İstanbul’un farklı ilçelerindeki emniyet birimlerine sevk edildi.

BirGün muhabirleri Sarya Toprak ve Şener Azak’ın da gözaltına alındığı belirtildi. Sarya Toprak’ın Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü, diğer gözaltıların bir bölümünün işlemlerinin Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde, bir bölümünün ise Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nde sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanların bu gece emniyette tutulacağı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.