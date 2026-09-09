Kuyumcuları boş ambalajla dolandırdılar

Olay, Tunceli kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.D., iki farklı kuyumcuya giderek üzerinde sertifika bulunan ambalajlı ve birer gramlık 17 altını bozdurmak istedi. Altınları kabul eden esnaf, karşılığında ziynet eşyası ve nakit para verdi. Kuyumcular, ürünlerin sahte olduğunu sonradan fark ettiğinde toplam zararın 152 bin lira olduğu belirlendi.

ELAZIĞ'A KAÇAN ŞÜPHELİ TAKİPLE YAKALANDI

Kuyumcuların durumu bildirmesi üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve saha çalışmaları neticesinde dolandırıcılığı gerçekleştiren kişinin S.D. olduğunu ve Elazığ’ın Kovancılar ilçesine gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla S.D. gözaltına alındı.

ARAMALARDA SİLAH, FİŞEK VE POS CİHAZLARI BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte altınları temin ettiği belirlenen S.K.'nin de Kovancılar ilçesinde olduğunu belirledi. S.K., adresine yapılan baskınla yakalandı.

Evde yapılan aramalarda;

7 adet boş 1 gramlık altın ambalajı,

1 adet ambalajlı ata altın,

Kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca,

Farklı çaplarda 314 adet fişek,

2 adet POS cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. ve S.K. hakkında başlatılan adli işlemler Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.