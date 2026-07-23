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Halk TV Türkiye Kuyumcuları geziyorlardı: Sahte altınlarla yakalandılar!

Kuyumcuları geziyorlardı: Sahte altınlarla yakalandılar!

Bolu Gerede'de kuyumculara 1'er gramlık 28 sahte altın satmaya çalışan O.Ö. ve S.T., polisin operasyonuyla yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kuyumcuları geziyorlardı: Sahte altınlarla yakalandılar!

Bolu'nun Gerede ilçesinde kuyumculara 1'er gramlık toplam 28 adet sahte altın satmaya çalışan O.Ö. ve S.T. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ANKARA'DAN KİRALIK ARAÇLA GELDİLER

Ankara'dan kiraladıkları otomobille Bolu'nun Gerede ilçesine gelen O.Ö. ve S.T., yanlarında bulundurdukları sahte altınları nakde çevirmek amacıyla kuyumcuları gezmeye başladı.

Esnafın durumdan şüphelenmesi üzerine olay Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İhbarı alan ekipler, şüphelilerin kiralık araçla ilçeden ayrılmaya çalıştığını tespit etti.

28 ADET SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek istenen 1'er gramlık toplam 28 adet sahte altın ele geçirildi

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan O.Ö. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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