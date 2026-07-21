Fatih'te 4 kilo altın vurgunu: Şüpheliyi tişörtündeki logo ele verdi

Fatih'te iki kuyumcudan aldığı 4 kilogram altını özel düzenekle suç ortağına ulaştırarak kaçan iki şüpheli, kılık değiştirmelerine rağmen polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin kimliği, tişörtündeki küçük bir logo sayesinde tespit edildi.

DÜZENEK KURMUŞ

İstanbul Fatih'te iki kuyumcudan sipariş ettiği toplam 4 kilogram altını teslim alan şüpheli, ödeme almak bahanesiyle iş yerinden ayrıldı. Polis incelemesinde, altınların masanın altına önceden kurulan gizli bir düzenek aracılığıyla dışarıdaki suç ortağına ulaştırıldığı belirlendi.

Habertürk'teki habere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Soruşturmada, zanlının uzun süre peruk ve sahte sakalla kimliğini gizlediği, olayın ardından bu malzemeleri ve cep telefonunu Zeytinburnu'ndaki ormanlık alanda yakarak delilleri yok etmeye çalıştığı tespit edildi.

Polis, ormanlık alandan çıkan bir kişinin tişörtündeki yaklaşık 2 santimetrelik logo ile kamera kayıtlarındaki görüntüleri eşleştirerek şüphelinin gerçek kimliğine ulaştı. Kimlikleri belirlenen Tigran P. ile Henrik S., olaydan bir gün sonra Büyükçekmece'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya delil olarak eklendi.