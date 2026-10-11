Kuyruğun başı var sonu yok: Komşudaki çalışmalar sınırı kilitledi

Bulgaristan'da başlatılan yol çalışmaları nedeniyle Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Edirne Hamzabeyli'de 30 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluştu.

Kapıkule'nin karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları sebebiyle bu güzergâhı kullanamayan tır sürücüleri, yurt dışına çıkış yapabilmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi.

KUYRUĞUN BAŞI VAR, SONU YOK

Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yetersiz kalması sonucu tır kuyruğunun uzunluğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye dayandı.

Tır sürücüsü Zeki Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapitan Andreevo'daki tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu ciddi oranda artırdığını ifade etti.

TIR SÜRÜCÜSÜ ÇALIŞMALARI İŞARET ETTİ

Çalışmaların sürdüğü sınır kapısında yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki gümrük işlemlerinin çok yavaş ilerlediğini dile getirdi. Bir diğer sürücü İbrahim Uzuner de günleri bulan bekleyişin kendisi gibi yüzlerce meslektaşını mağdur ettiğini kaydetti.