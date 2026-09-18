Şehrin göbeğinde metrelerce kuyruk oluştu: Herkes aynı şey için saatlerce bekledi

Gece saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan devasa kalabalık, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte caddenin tüm akışını kilitledi. Yoldan geçen vatandaşların "Burada ne dağıtılıyor?" diyerek şaşkınlıkla izlediği insan seli, metrelerce uzayarak ana caddelerden metro girişlerine kadar taştı. Saatlerce beklemeyi göze alan binlerce kişi, güvenlik bariyerlerinin ardında sabırla sıranın kendisine gelmesini bekledi.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Kaldırımları tamamen kapatan ve mağazaların önünü adeta miting alanına çeviren bu yoğunluğun sebebi sonradan anlaşıldı. Teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi telefonları iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri resmen satışa sunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde yer alan meşhur Beşinci Cadde (Fifth Avenue) mağazasının önü, yeni cihazlara ilk sahip olmak isteyen teknoloji meraklılarının akınına uğradı.

KAPILAR AÇILDI, İÇERİSİ ANA BABA GÜNÜNE DÖNDÜ

Geceyi sokakta geçirip kapıların açılmasıyla içeri akın eden müşteriler, dev mağazanın içerisinde de adım atacak yer bırakmadı. Yeni modelleri yerinde incelemek ve satın almak isteyen binlerce insan mağaza içinde yoğun kalabalık oluşturdu. Her yıl benzer sahneler yaşansa da bu defaki iPhone 18 Pro yoğunluğunun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. (AA)