Kuvvetli yağış fırtına ve aşırı sıcak bir arada yaşanacak: Meteoroloji sarı kod verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Doğu, iç kesimler ve güneyde kuvvetli yağış, batıda fırtına, özellikle güneydoğu ve Ege'de aşırı sıcaklık değerleri bir arada yaşanacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ FIRTINA VE AŞIRI SICAK BİR ARADA YAŞANACAK

Gün içinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle Hatay'ın kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı.

Öte yandan birçok ilde sıcaklıklar en az 30 derece ve üzerine çıkacak. En yüksek sıcaklıklar ise Güneydoğu Anadolu ile Ege'de görülecek.

34 derece ve üzeri sıcaklık beklenen iller şöyle:

Şanlıurfa: 38 derece

Diyarbakır: 37 derece

Siirt: 37 derece

İzmir: 36 derece

Denizli: 35 derece

Manisa: 35 derece

Muğla: 34 derece

Antalya: 34 derece

30 derecenin üzerinde sıcaklık beklenen diğer iller ise Bursa (32), Çanakkale (32), Kırklareli (31), Burdur (31), Adana (33), Hatay (30), Ankara (30) ve Çankırı (31) olarak açıklandı.

METEOROLOJİ SARI KOD VERDİ

Meteoroloji, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sarı kod verdi.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtirken, kuvvetli yağış beklenen iller ile kuvvetli rüzgarın etkili olacağı Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 açıkları yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.