Kuvvetli yağış fırtına ve aşırı sıcak bir arada yaşanacak: Meteoroloji sarı kod verdi
Türkiye genelinde kuvvetli yağış, fırtına ve aşırı sıcak bir arada yaşanacak. Günlük hava durumu öğlenden gece yarısına kadar etkili olacak hava olaylarını ortaya koydu. Meteoroloji yüksek riskli Erzurum, Kars, Ardahan ve Hatay'a sarı kod verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yurdun güney, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Doğu, iç kesimler ve güneyde kuvvetli yağış, batıda fırtına, özellikle güneydoğu ve Ege'de aşırı sıcaklık değerleri bir arada yaşanacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ FIRTINA VE AŞIRI SICAK BİR ARADA YAŞANACAK
Gün içinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Özellikle Hatay'ın kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı.
Öte yandan birçok ilde sıcaklıklar en az 30 derece ve üzerine çıkacak. En yüksek sıcaklıklar ise Güneydoğu Anadolu ile Ege'de görülecek.
34 derece ve üzeri sıcaklık beklenen iller şöyle:
Şanlıurfa: 38 derece
Diyarbakır: 37 derece
Siirt: 37 derece
İzmir: 36 derece
Denizli: 35 derece
Manisa: 35 derece
Muğla: 34 derece
Antalya: 34 derece
30 derecenin üzerinde sıcaklık beklenen diğer iller ise Bursa (32), Çanakkale (32), Kırklareli (31), Burdur (31), Adana (33), Hatay (30), Ankara (30) ve Çankırı (31) olarak açıklandı.
METEOROLOJİ SARI KOD VERDİ
Meteoroloji, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sarı kod verdi.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtirken, kuvvetli yağış beklenen iller ile kuvvetli rüzgarın etkili olacağı Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 31°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 açıkları yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.