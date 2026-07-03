Avrupa'yı bir daha kavurup Türkiye'ye gelecek: Orhan Şen tarih verdi

Aşırı sıcakların etkili olduğu hafta içinde bunalan Türkiye, hafta sonu gelecek sağanak ve sıcaklıklardaki azalma ile kısa süreli nefes alacak. Yağışlı hava dalgasının ardı yine yakıcı sıcaklık değerleri olacak.

Uzun vadeli hava durumu tahminlerini paylaşan ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önce Avrupa sonra Türkiye yapacak sıcak hava dalgasını tarih vererek açıkladı.

AVRUPA'YI BİR DAHA KAVURUP TÜRKİYE'YE GELECEK... ORHAN ŞEN TARİH VERDİ

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada geride kalan haftada Türkiye'nin de etkisi altında kaldığı aşırı sıcakların kısa süreliğine yerini serin havaya bırakacağını söyledi.

Avrupa'nın iki sıcak hava dalgasını ağır kayıplarla atlattığını belirten Şen, önümüzdeki hafta kıtayı yeniden etkisi altına alacak sıcak hava sisteminin 8-9 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşacağını ifade etti.

Böylece Türkiye'nin temmuzun ikinci haftasında yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

İstanbul'da bugün sıcaklığın 31-32 derece civarında seyredeceğini belirten Şen, hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların 29 dereceye kadar düşeceğini ancak bunun geçici olacağını kaydetti.

"İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK 10 SAAT SÜRECEK"

Şen, İstanbul'da yarın sabah saat 08.00-09.00 sıralarında Çatalca ve Silivri'den başlayacak gök gürültülü sağanak yağışın kentin geneline yayılacağını söyledi.

Aşırı sıcakların ardından gelecek yağışların zaman zaman afete dönüşebildiğine dikkat çeken Şen, özellikle Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış, şimşek ve yıldırım beklendiğini ifade etti.

Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirten Şen, yaklaşık 10 saat sürecek yağışlı sistemin Marmara'nın tamamını etkisi altına alacağını, ardından Ege ve Batı Akdeniz'e ilerleyeceğini söyledi.

Cumartesi günü Ege ve Akdeniz'de yağışların devam edeceğini, pazar günü ise yağışların büyük ölçüde etkisini kaybedeceğini, yeni haftada ise Anadolu'nun birçok bölgesinde yerel sağanakların görülebileceğini dile getirdi.