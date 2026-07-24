Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak! Meteoroloji sarı kod verdi

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan son veriler doğrultusunda, 24 Cuma ve 25 Cumartesi günleri için Türkiye genelinde çok sayıda ili kapsayan kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı.

Adana’nın kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çorum, Amasya, Tokat’ın batısı ve Samsun çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Ordu’nun batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya’nın kuzey ve batı kesimlerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Eskişehir'in kuzeyi, Kırşehir, Yozgat ile Sivas’ın güney batısı, Kayseri’nin güney ve doğusunda ve Niğde’nin güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Karabük, Kastamonu ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ile Kastamonu ve Bolu illerinin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ile Çanakkale’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli; Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, resmi mercilerin duyurularını yakından takip etmelerini önemle vurgulandı.