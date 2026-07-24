İstanbul'da o ilçede denize giriş 2 gün yasaklandı
Şiddetli rüzgâr ve yüksek dalga nedeniyle İstanbul’un üç ilçesinde denize girişlere izin verilmeyecek. Kaymakamlıklar vatandaşları sahillerde daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Şile, Eyüpsultan ve Arnavutköy’de denize girişler yasaklandı. Şile'de yasak 2 gün sürecek
İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki Şile, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde, şiddetli rüzgâr ve yüksek dalga boyu nedeniyle denize girme yasağı getirildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, yurttaşların güvenliği için sahillere girişlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
ŞİLE’DE YASAK 2 GÜN SÜRECEK
Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiğini belirtti.
Açıklamada, bugün ve yarın ilçe genelinde denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu.
EYÜPSULTAN KAYMAKAMLIĞI DA UYARDI
Eyüpsultan Kaymakamlığı da ilçe sınırlarındaki plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle gün boyunca denize girmenin yasaklandığını açıkladı.
Kararın şiddetli rüzgâr ve yüksek dalga nedeniyle alındığı bildirildi.
ARNAVUTKÖY SAHİLLERİNDE DE YASAK
Arnavutköy Kaymakamlığı da vatandaşları uyardı. İlçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle gün boyunca denize girişlere izin verilmedi.
(AA)