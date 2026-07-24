AKOM 'çok kuvvetli geliyor' dedi tarih verdi: Bardaktan boşanırcasına yağacak

AKOM'dan yapılan uyarıya göre; 25 Temmuz Cumartesi günü Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla başta olmak üzere İstanbul genelinde bardaktan boşanırcasına yağacak çok kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı tedbirli olunması istendi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu bölgede kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili olacak.

YAĞIŞLAR CUMARTESİ SABAHI BAŞLIYOR

AKOM tarafından paylaşılan bilgilere göre, 25 Temmuz Cumartesi günü sabah saatleri itibarıyla yağışların şiddetini artırması bekleniyor. İl genelinde bölgesel olarak gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR "ÇOK KUVVETLİ" OLACAK

Açıklamada, yağışların özellikle belirli bölgelerde daha şiddetli hissettirileceğine dikkat çekildi:

Kuzey İlçeleri: Karadeniz'e kıyısı olan Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz.

Doğu İlçeleri: Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla.

Bu ilçelerde yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği bildirildi.

FIRTINA VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ KAPIDA

Yağışla birlikte rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınayla beraber hava sıcaklıklarının 25°C civarına kadar gerilemesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA "TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

Cumartesi akşam saatlerine kadar bölgede etkisini sürdürecek olan kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle AKOM, tüm vatandaşların oluşabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle vurguladı.