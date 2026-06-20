Kütahya'da inşaat kazasında 3 işçi yaşamını yitirdi

Kütahya’da dün meydana gelen inşaat kazasında ağır yaralanan işçilerden Abdullah Kaya (60), hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kaya’nın hayatını kaybetmesiyle birlikte kazada ölen işçi sayısı 3’e yükseldi.

Kaza, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki bir bina inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerin bulunduğu iskelenin üzerine makaranın devrilmesi sonucu iskele çöktü. O sırada iskele üzerinde bulunan Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58) yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı işçiler tedavi altına alındı. Yaralılardan Süleyman Türkoğlu ve Hamit Sarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tedavisi sürdürülen Abdullah Kaya’nın da bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece kazada yaşamını yitiren işçi sayısı 3’e yükseldi.

Kazada yaralanan Mustafa Olgun’un hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. (DHA)