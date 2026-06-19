İnşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı
Kütahya’da bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kütahya’da yapımı süren bir bina inşaatında meydana gelen iş kazasında 4 işçi yaralandı.
Olay, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta malzemelerin üst katlara taşınmasında kullanılan makaranın devrilmesi sonucu işçilerin çalıştığı iskele çöktü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çöken iskeleden yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneden edinilen bilgilere göre yaralılardan Hamit Sarı ile Süleyman Türkoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)