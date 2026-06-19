Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 71 yaşındaki işçi de dahil 4 yaralı var!

Kütahya’da bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen feci kazada 4 işçi yaralandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçilerden ikisinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Son zamanlarda ardı ardına gelen ve kamuoyunda büyük endişe yaratan işçi yaralanmaları ve ölümleri, bu acı olayla birlikte gözleri bir kez daha iş güvenliği sorunlarına çevirdi.

MAKARA DEVRİLDİ, İSKELE ÇÖKTÜ

Olay, Kütahya Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında meydana geldi. İnşaat malzemelerini yukarıya çekmek için kullanılan makaranın devrilmesi sonucu, üzerinde işçilerin bulunduğu iskele büyük bir gürültüyle çöktü.

YAKLAŞIK 5 METREDEN DÜŞTÜLER

İskelenin çökmesiyle birlikte üzerinde çalışan 4 işçi, yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, inşaat alanına hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

71 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN İNŞAATTA ÇALIŞIYORDU

Yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun, Abdullah Kaya, Hamit Sarı ve Süleyman Türkoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Son dönemde artan iş kazalarının gölgesinde, ilerlemiş yaşına rağmen ekmek parası kazanmak için 71 yaşında inşaatta çalışan Hamit Sarı’nın da kazazedeler arasında yer alması dikkat çekti.

İKİ İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan işçilerden 46 yaşındaki Mustafa Olgun ve 60 yaşındaki Abdullah Kaya'nın tedavileri sürerken, kazada yaralanan 58 yaşındaki Süleyman Türkoğlu ile 71 yaşındaki Hamit Sarı'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. (AA)